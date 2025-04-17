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Экс-тренер Ювентуса может возглавить команду из АПЛ или Лиги 1
Без работы не останется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта может возглавить команду из АПЛ или Лиги 1.
Как сообщил журналист Николо Скира, несколько иностранных клубов проявили интерес к Тьяго Мотте, который был уволен из "Ювентуса" в марте этого года. Неназванный английский и французский клуб следят за его ситуацией.
Под руководством Тьяго Мотты "старая синьора" одержала 18 побед и потерпела 8 поражений в 42 матчах во всех турнирах.
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Напомним, что 42-летний Тьяго Мотта работал до "Ювентуса" с "Болоньей", "Специей" и "Дженоа".
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