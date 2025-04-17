Бывший вратарь Ливерпуля отреагировал на продление контракта капитаном клуба

Экс-вратарь "Ливерпуля" отреагировал на продление контракта капитаном клуба.

Крис Киркленд заявил, что Ван Дейк стал авторитетом в команде и у него получается ладить с молодыми игроками.

"Это то, что он привносит в игру всей команды. Он руководит игрой с задней линии, игроки обращаются к нему за советом и силой. Он отлично ладит с молодыми игроками, он требователен в нужном месте", - заявил вратарь.

По словам Киркленда, клуб поступает правильно, что общается с футболистами и заключает контракты "в тишине".

"Я болельщик "Ливерпуля" и был немного обеспокоен тем, что контракты не были заключены, но "Ливерпуль" не реагирует на подобные вещи и не публикует их в прессе. "Ливерпуль" всегда ведёт дела правильно", - сказал экс-вратарь.

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Напомним, что Ван Дейк 17 апреля продлил контракт с "Ливерпулем" до 2027 года.