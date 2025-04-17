"Он творит историю". Легендарный экс-нападающий Арсенала высказался о работе Микеля Артеты

Легендарный бывший нападающий "канониров" Тео Уолкотт высказался о работе Микеля Артеты во главе "Арсенала".

"Они отправились на "Сантьяго Бернабеу" и добыли не просто положительный результат, который гарантировал им выход в полуфинал Лиги чемпионов. "Арсенал" обыграл "Реал" на их поле в Лиге чемпионов. Это невероятное достижение для них. Когда мы говорим о новой истории клуба, мы должны говорить о Микеле Артете, который будет продолжать творить историю и в дальнейшем".