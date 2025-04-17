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За звездным одноклубником Цыганкова следят клубы из Англии и Италии
Он является воспитанником Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько европейских клубов следят за звездным защитником "Жироны", где играет украинец Виктор Цыганков.
Как сообщил популярный журналист Руди Галетти, английский клуб, который ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон, проявляет серьезный интерес к Мигелю Гутьерресу. Испанский левый защитник также привлек внимание нескольких клубов из Серии А, которые наблюдают за 23-летний игроком, в контракте которого прописана клаусула в 35 миллионов евро.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность его подписания еще в зимнее трансферное окно.
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В этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость 25 миллионов евро.
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