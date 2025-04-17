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Команда Миколенко может перехватить трансферную цель Интера
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" может перехватить трансферную цель миланского "Интера".
Как сообщает издание TEAMtalk, владельцы английского клуба настроены провести мощную трансферную кампанию этим летом, поскольку главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес требует усиления атаки. Одним из доступных вариантов для них стал Альберт Гудмундссон, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Фиорентину" из "Дженоа".
"Фиалки" заплатили "грифонам" 8 миллионов евро за аренду Гудмундссона и могут воспользоваться опцией выкупа игрока за 17 миллионов евро, но они до сих пор не определились с тем, будут ли они его подписывать на полноценной основе. "Эвертон" готов составить конкуренцию "Интеру", который тоже нацелился на трансфер 27-летнего исландца.
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В этом сезоне Альберт Гудмундссон забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллионов евро.
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