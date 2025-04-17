Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен

Заключительный домашний матч "Челси" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" был перенесен на два дня раньше.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Изначально игра была запланирована на воскресенье, 18 мая, но теперь поединок состоится в пятницу, 16 мая, поскольку была выбрана для телевизионной трансляции.

Начало матча на "Стэмфорд Бридж" запланировано на 22:00 по киевскому времени.