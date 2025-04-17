  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен

Англия
Обновлено

Расписание АПЛ претерпело изменения

Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заключительный домашний матч "Челси" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" был перенесен на два дня раньше.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Изначально игра была запланирована на воскресенье, 18 мая, но теперь поединок состоится в пятницу, 16 мая, поскольку была выбрана для телевизионной трансляции.

Начало матча на "Стэмфорд Бридж" запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеСпустя 21 год. Последняя команда, победившая Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила Арсенал
По теме
yellow-arrow
Команда Миколенко может перехватить трансферную цель Интера
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Арсенала может вернуться в бывший клуб
yellow-arrow
За звездным одноклубником Цыганкова следят клубы из Англии и Италии
Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости