Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен
Расписание АПЛ претерпело изменения
Getty Images/Global Images Ukraine
Заключительный домашний матч "Челси" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" был перенесен на два дня раньше.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Изначально игра была запланирована на воскресенье, 18 мая, но теперь поединок состоится в пятницу, 16 мая, поскольку была выбрана для телевизионной трансляции.
Начало матча на "Стэмфорд Бридж" запланировано на 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Большие деньги. Названа зарплата Бущана в Аль-Шабабе
- Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000