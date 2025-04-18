Эвертон — Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 19.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 17:00 на "Гудисон Парк" состоится матч, в котором "Эвертон" попытается отобрать очки у "Манчестер Сити". "Ириски" расположились на 13-й строчке в турнирной таблице и имеют по 38 очков с „МЮ“, то есть команде необходимо набирать очки, чтобы оторваться от „красных“. "Горожане" идут на пятом месте в АПЛ и хотя о борьбе за чемпионство уже речи не идет, но побороться за место в топ-3 команда все еще может.

Новости "Эвертона"

"Эвертон" под руководством Дэвида Мойеса продолжает свой путь в Премьер-лиге, демонстрируя характер, но ища стабильности. За последние пять матчей "ириски" сумели одержать одну победу, три ничьи и одно поражение, что закрепило команду на 13-м месте с 38 очками после 32 туров.

Сначала была ничья 1:1 с "Вулверхэмптоном" на выезде где команда вроде и неплохо играла, но из-за слабости в атаке не сумела одержать победу. Далее аналогичный результат 1:1 с "Вест Хэмом", который команда должна была проходить и забирать себе очки, но Грэм Поттер сумел преподнести сюрприз подопечным Мойеса. Далее команде пришлось сыграть против лидера Английской Премьер лиги "Ливерпулем", где несмотря на "ошибки" арбитра команде все равно не удалось отобрать очки - 0:1. Не успела команде опомниться от поражения, как уже на очереди был "Арсенал". И все же в этом матче команда сумела проявить характер и отобрать 2 очка у "канониров" - 1:1.

Завершающей игрой в этой серии стала драматическая победа 1:0 над "Ноттингем Форест" благодаря голу Дукуре на 94-й минуте, который просто сделал роскошный подарок для "Эвертона".

Стоит отметить, что в этом сезоне у "ирисок" самый высокий показатель в лиге по ничьим, которых у команды аж 14. Сможет ли "Эвертон" обрести стабильность и порадовать фанатов на "Гудисон Парк"?

Новости "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" традиционно является одним из фаворитов в Премьер-лиге. За последние пять матчей команда одержала три победы и две ничьи.

Первым на пути стал "Брайтон", где команды расписали ничью - 2:2. Эрлинг Холанд открыл счет, а затем команда, имея преимущество в один мяч после первого тайма пропустила автогол и не смогла сделать финальный рывок.

В Кубке Англии против "Борнмута" "горожане" одержали волевую победу 2:1. Пропустив первыми, они перевернули игру благодаря голам Холанда и Мармуша. Далее в игре против "Лестера" "Сити" одержал уверенную победу 2:0 и готовился к манчестерскому дерби. А вот именно в игре против "Манчестер Юнайтед" Пеп Гвардиола не сумел забрать себе 3 очка и команды разъехались с нулевой ничьей 0:0.

В 32-м туре АПЛ "Манчестер Сити" играл против "Кристал Пэлас". Хотя команда и одержала победу, но в первом тайме заставила болельщиков понервничать. Уже на 21-й минуте "горожане" проигрывали 2:0 и "Пэлас" не планировал сбавлять обороты. Но на 33-й минуте ситуация стала выравниваться и к 36-й "Сити" уже сравнял счет. После перерыва прогнозируемо подопечные Гвардиолы забрали игру под свой контроль и сумели довести счет до 5:2. Так что теперь команде главное не пропустить первыми, учитывая способность "Эвертона" держать результат.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.24 "Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1 АПЛ

10.02.24 "Манчестер Сити" - "Эвертон" - 2:0 АПЛ

27.12.23 "Эвертон" - "Манчестер Сити" - 1:3 АПЛ

14.05.23 "Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:3 АПЛ

31.12.22 "Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1 АПЛ

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл последние 8 выездных матчей против Эвертона во всех турнирах.

В последних 6 матчах "Эвертона" в Премьер-лиге было забито меньше 2.5 голов.

"Манчестер Сити" забил не менее 2 голов в 7 из последних 8 выездных матчей против „Эвертона“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Эвертона" оказалось несколько ключевых игроков. Сейчас из-за травмы отсутствует Йеспер Линдстрем, Орель Мангала и Доминик Калверт-Льюин.

"Манчестер Сити" не может рассчитывать на Родри, Эдерсона, Мануэля Аканжи, Джона Стоунса, Нейтана Аке и Эрлинга Холанда, которые выбыли из-за травм.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Паттерсон - Гейе, Айрогбунам - Харрисон, Дукуре, Ндиай - Бету

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега- Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Ковачич, Гонсалез - Гюндоган, Де Брюйне, Доку - Мармуш

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

Н - 1:1. Хотя "Манчестер Сити" и показал неплохую результативность в последнем матче, план "Эвертона" сыграть в ничью может сработать.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.