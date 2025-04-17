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Звезды Реала пожаловались президенту клуба на Анчелотти
Напряжение растет
Getty Images/Global Images Ukraine
После вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов УЕФА растет напряжение внутри клуба.
По информации издания Relevo, футболисты испанской команды убеждены, что главный тренер клуба Карло Анчелотти не имеет четкого тактического плана, кроме акцента на интенсивность и самоотдачу.
Напомним, "Реал" проиграл "Арсеналу" во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 1:2 (общ. 1:5).
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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