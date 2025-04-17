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Звезды Реала пожаловались президенту клуба на Анчелотти

Англия

Напряжение растет

Звезды Реала пожаловались президенту клуба на Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов УЕФА растет напряжение внутри клуба.

По информации издания Relevo, футболисты испанской команды убеждены, что главный тренер клуба Карло Анчелотти не имеет четкого тактического плана, кроме акцента на интенсивность и самоотдачу.

Напомним, "Реал" проиграл "Арсеналу" во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 1:2 (общ. 1:5).

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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