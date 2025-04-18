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Английский журналист рассказал, сохраняет ли Арсенал интерес к звезде Бундеслиги

Англия

Рассматривают разные варианты

Английский журналист рассказал, сохраняет ли Арсенал интерес к звезде Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн ответил на вопрос о том, означает ли назначение Андреа Берты новым спортивным директором "Арсенала", что интерес клуба к нападающему "Лейпцига" Беньямину Шешко остыл.

"То, что Микелю Артете очень нравится Александер Исак, а Берта, по слухам, является большим фанатом Виктора Дёкереша, не означает, что Шешко уже не рассматривается. Учитывая весь объем работы, которую клуб провел по нему, я уверен, что он и дальше будет среди потенциальных вариантов – и вполне заслуженно, ведь это очень талантливый игрок.

В подобных ситуациях все может меняться, ведь есть много факторов и переменных. В расчет берется сразу несколько имен... Например, также известно, что есть симпатия к Уго Экитике – и это логично, кому бы он не понравился? Но это еще не значит, что клуб уже имеет четкий план", – сказал Орнштейн.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шешко 19 голов и 6 ассистов в 40 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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