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Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны 

Англия

Готовы сделать предложение

Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм Хотспур" определил одним из приоритетов этого лета подписание центрального защитника Эрика Гарсии. Лондонский клуб готов предложить около 15 миллионов евро за футболиста "Барселоны", который так и не смог стать ключевой фигурой в схемах "сине-гранатовых".

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Интерес со стороны "Тоттенхэма" выглядит как прекрасная возможность для 24-летнего защитника вернуться в АПЛ, где он уже выступал в составе "Ман Сити". Лондонцы рассматривают испанца как стратегическое усиление из-за его молодости, знания английского футбола и способности играть на нескольких позициях в защите. Хотя официального предложения еще не было, ожидается, что "шпоры" ускорят переговоры уже в ближайшие недели. Контракт Гарсии действует до 2026 года, и "Барселона" готова отпустить его при условии выгодного предложения.

Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола и 1 ассист в 35 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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