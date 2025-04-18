Тоттенхэм хочет подписать защитника Барселоны 

"Тоттенхэм Хотспур" определил одним из приоритетов этого лета подписание центрального защитника Эрика Гарсии. Лондонский клуб готов предложить около 15 миллионов евро за футболиста "Барселоны", который так и не смог стать ключевой фигурой в схемах "сине-гранатовых".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интерес со стороны "Тоттенхэма" выглядит как прекрасная возможность для 24-летнего защитника вернуться в АПЛ, где он уже выступал в составе "Ман Сити". Лондонцы рассматривают испанца как стратегическое усиление из-за его молодости, знания английского футбола и способности играть на нескольких позициях в защите. Хотя официального предложения еще не было, ожидается, что "шпоры" ускорят переговоры уже в ближайшие недели. Контракт Гарсии действует до 2026 года, и "Барселона" готова отпустить его при условии выгодного предложения.

Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола и 1 ассист в 35 матчах за "Барселону" во всех турнирах.