Капитан Манчестер Юнайтед забил 5000-й гол в истории клуба на Олд Траффорд

"Манчестер Юнайтед" преодолел настоящий исторический рубеж во время невероятной победы над "Лионом" (5:4), ведь третий гол "Юнайтед" в этом матче, который забил капитан команды Бруну Фернандеш, стал 5000-м в истории клуба на "Олд Траффорд", с тех пор как команда переехала на этот стадион 115 лет назад.

