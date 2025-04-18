Капитан Манчестер Юнайтед забил 5000-й гол в истории клуба на Олд Траффорд

"Манчестер Юнайтед" преодолел настоящий исторический рубеж во время невероятной победы над "Лионом" (5:4), ведь третий гол "Юнайтед" в этом матче, который забил капитан команды Бруну Фернандеш, стал 5000-м в истории клуба на "Олд Траффорд", с тех пор как команда переехала на этот стадион 115 лет назад.

???? Not only did @B_Fernandes8 inspire our extra-time comeback, but he fired United to a historic landmark of Old Trafford goals ⚽#MUFC || @DooFinancial pic.twitter.com/uVwUALB6XM — Manchester United (@ManUtd) April 17, 2025

Только трое игроков "Юнайтед" сумели забить более 100 мячей на "Олд Траффорд", и лучшим среди них является знаменитый сэр Бобби Чарльтон, который отметился 138 голами. Он лишь немного опередил своего бывшего партнера по команде Дениса Лоу и лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни – оба имеют по 135 голов на домашнем стадионе. Еще четверо игроков остановились в шаге от сотни: Джо Спенс (98), Марк Хьюз (97), Деннис Вайолет (96) и Джордж Бест (95).

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Также добавим, что лучшим бомбардиром среди нынешних игроков является именно Бруну Фернандеш с 52 голами, хотя Маркус Рашфорд, который сейчас выступает в аренде за "Астон Виллу", имеет на своем счету 79 голов.