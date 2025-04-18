Главный тренер Ливерпуля поделился важной информацией о защитнике, которого хочет подписать Реал

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился важной информацией относительно Трента Александера-Арнольда, который недавно вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.

"Он долго работал над своим возвращением на поле. Он еще не готов выйти в стартовом составе в следующем матче с "Лестером", но он попадет в заявку на игру. Все прекрасно знают, что Трент является невероятным защитником и очень важным игроком нашей команды. Посмотрим, что будет дальше".

Напомним, что 26-летний англичанин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:1), из-за которой он пропустил пять недель.

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.