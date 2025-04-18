  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ведущие клубы АПЛ сражаются за трансфер звездного форварда Наполи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ведущие клубы АПЛ сражаются за трансфер звездного форварда Наполи

Англия

Нападающий находится на радаре многих команд топ-уровня в Европе

Ведущие клубы АПЛ сражаются за трансфер звездного форварда Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два английских топ-клуба ведут борьбу за трансфер звездного форварда "Наполи".

Как сообщает издание TEAMtalk, лондонский "Арсенал" ищет нового нападающего, и они добавили в свой список трансферных целей на лето Виктора Осимхена, который в этом сезоне играет в аренде за "Галатасарай". Главным конкурентом "канониров" может стать "Манчестер Юнайтед", который готов продать Расмуса Гойлунда и Джошуа Зиркзе ради подписания 26-летнего нигерийца, в контракте которого указано клаусулу в размере 75 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что "Галатасарай" попробует сохранить Виктора Осимхена в своей команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Виктор Осимхен отметился 29 голами и 6 ассистами в 33 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ
yellow-arrow
"Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу
yellow-arrow
Арсенал и Манчестер Сити поспорят за подписание звезды Лиона
Арсенал (Лондон) Галатасарай (Стамбул) Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости