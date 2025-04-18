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Ведущие клубы АПЛ сражаются за трансфер звездного форварда Наполи
Нападающий находится на радаре многих команд топ-уровня в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
Два английских топ-клуба ведут борьбу за трансфер звездного форварда "Наполи".
Как сообщает издание TEAMtalk, лондонский "Арсенал" ищет нового нападающего, и они добавили в свой список трансферных целей на лето Виктора Осимхена, который в этом сезоне играет в аренде за "Галатасарай". Главным конкурентом "канониров" может стать "Манчестер Юнайтед", который готов продать Расмуса Гойлунда и Джошуа Зиркзе ради подписания 26-летнего нигерийца, в контракте которого указано клаусулу в размере 75 миллионов евро.
Ранее появлялась информация о том, что "Галатасарай" попробует сохранить Виктора Осимхена в своей команде.
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В этом сезоне Виктор Осимхен отметился 29 голами и 6 ассистами в 33 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.
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