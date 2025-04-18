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Арсенал и Манчестер Сити поспорят за подписание звезды Лиона

Англия

Может отправиться в Премьер-лигу

Арсенал и Манчестер Сити поспорят за подписание звезды Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талант Райана Шерки не остался незамеченным в Европе, и такие клубы, как "Арсенал" и "Манчестер Сити", уже занесли его имя в список потенциальных усилений на следующее трансферное окно.

Обладая изящной техникой и способностью создавать опасность в последней трети поля, Шерки стал одним из главных факторов, благодаря которым "Лион" снова стал конкурентоспособным в этом сезоне. Его прогресс очевиден, и это пробудило интерес со стороны различных клубов, и в этом контексте Англия выглядит его следующим пунктом назначения.

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И хотя в Манчестере очень высоко оценивают его профиль, все указывает на то, что "Арсенал" имеет лучшие шансы на трансфер игрока. "Канониры" уже наладили контакты с его окружением и видят во французе идеальное усиление для расширения атакующего потенциала состава.

Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего вингера 12 голов и 18 ассистов в 39 матчах за "Лион" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Лион Манчестер Сити Райан Шерки
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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