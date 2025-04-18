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Бывший воспитанник Манчестер Юнайтед умер в возрасте 36 лет
Клуб почтил память экс-футболиста
Фото - Manchester United FC
Бывший воспитанник академии "Манчестер Юнайтед" Джо Томпсон умер в возрасте 36 лет. В прошлом году у него в третий раз был диагностирован рак. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден закончить карьеру в 2019 году.
После выхода на пенсию он работал экспертом на клубном канале "Манчестер Юнайтед" и мотивационным оратором.
A man who epitomised our club's values ❤️— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025
We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.
A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi
Большую часть своей карьеры Джо Томпсон провел за "Рочдейл", став легендой клуба. Он провел 203 матча за клуб и отметился 21 голом и 12 ассистами. Также он играл за "Транмер Роверз", "Карлайл Юнайтед", "Бери" и "Саутпорт".
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Несмотря на то, что Джо Томпсон в свое время считался одним из самых талантливых воспитанников академии "МЮ", он не провел ни одного матча за основную команду "красных дьяволов".
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