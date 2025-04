Бывший воспитанник Манчестер Юнайтед умер в возрасте 36 лет

Бывший воспитанник академии "Манчестер Юнайтед" Джо Томпсон умер в возрасте 36 лет. В прошлом году у него в третий раз был диагностирован рак. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден закончить карьеру в 2019 году.

После выхода на пенсию он работал экспертом на клубном канале "Манчестер Юнайтед" и мотивационным оратором.

A man who epitomised our club's values ❤️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi