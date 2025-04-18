  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта 

Англия

Уже знают условия 

Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" готовится к историческому летнему трансферному окну. Предполагая, что Трент Александер-Арнольд присоединится к "Реалу", клуб будет искать усиление на позициях правого, центрального и левого защитника, в центре поля и в нападении.

Последняя позиция сейчас в центре внимания из-за постоянной нестабильности Дарвина Нуньеса. Поэтому "Ливерпуль" рассматривал возможность подписания Александера Исака из "Ньюкасла", но, как и "Арсенал", быстро понял, что сделка недостижима.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В связи с этим "красные" активизировали интерес к Уго Экитике. 22-летний форвард "Айнтрахта" впечатляет своей игрой в этом сезоне, поэтому, как сообщает CaughtOffside, "Ливерпуль" серьезно рассматривает его трансфер. "Айнтрахт" будет требовать высокую сумму – "Ливерпулю" уже сообщили, что предложение в 80 миллионов фунтов будет принято.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 21 гол и 9 ассистов в 43-х матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

Читайте такжеАйнтрахт установил новую цену за свою главную звезду
Читайте такжеАйнтрахт установил новую цену за свою главную звезду
По теме
yellow-arrow
Бывший воспитанник Манчестер Юнайтед умер в возрасте 36 лет
yellow-arrow
Защитник Баварии может продолжить карьеру в АПЛ
yellow-arrow
"Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу
Ливерпуль Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юго Экитике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости