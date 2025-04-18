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Ливерпуль склоняется к трансферу звезды Айнтрахта
Уже знают условия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" готовится к историческому летнему трансферному окну. Предполагая, что Трент Александер-Арнольд присоединится к "Реалу", клуб будет искать усиление на позициях правого, центрального и левого защитника, в центре поля и в нападении.
Последняя позиция сейчас в центре внимания из-за постоянной нестабильности Дарвина Нуньеса. Поэтому "Ливерпуль" рассматривал возможность подписания Александера Исака из "Ньюкасла", но, как и "Арсенал", быстро понял, что сделка недостижима.
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В связи с этим "красные" активизировали интерес к Уго Экитике. 22-летний форвард "Айнтрахта" впечатляет своей игрой в этом сезоне, поэтому, как сообщает CaughtOffside, "Ливерпуль" серьезно рассматривает его трансфер. "Айнтрахт" будет требовать высокую сумму – "Ливерпулю" уже сообщили, что предложение в 80 миллионов фунтов будет принято.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 21 гол и 9 ассистов в 43-х матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.
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