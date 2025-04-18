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Тренер Манчестер Юнайтед - об игре Онана: Он должен продолжать показывать хорошие результаты

Англия

Аморим высказался о голкипере МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед - об игре Онана: Он должен продолжать показывать хорошие результаты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об игре голкипера команды Андре Онана.

"Онана очень хорошо выступил, он провел хорошую игру, и он должен продолжать показывать хорошие результаты.

Я очень рад за него, потому что это был тяжелый момент, но давайте двигаться вперед, и теперь он должен быть готовым к следующей игре", - сказал специалист

Напомним, что 17 апреля в четвертьфинале ЛЕ в основное время "Манчестер Юнайтед" победил "Лион" в экстратаймах со счетом 5:4.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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