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Тренер Манчестер Юнайтед - об игре Онана: Он должен продолжать показывать хорошие результаты
Аморим высказался о голкипере МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об игре голкипера команды Андре Онана.
"Онана очень хорошо выступил, он провел хорошую игру, и он должен продолжать показывать хорошие результаты.
Я очень рад за него, потому что это был тяжелый момент, но давайте двигаться вперед, и теперь он должен быть готовым к следующей игре", - сказал специалист
Напомним, что 17 апреля в четвертьфинале ЛЕ в основное время "Манчестер Юнайтед" победил "Лион" в экстратаймах со счетом 5:4.
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