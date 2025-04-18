Тренер Манчестер Юнайтед - об игре Онана: Он должен продолжать показывать хорошие результаты

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об игре голкипера команды Андре Онана.

"Онана очень хорошо выступил, он провел хорошую игру, и он должен продолжать показывать хорошие результаты.

Я очень рад за него, потому что это был тяжелый момент, но давайте двигаться вперед, и теперь он должен быть готовым к следующей игре", - сказал специалист