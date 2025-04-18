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Тренер Арсенала высказался о возможности продления контракта с опытным полузащитником
Наставник "канониров" четко высказался на эту тему
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о возможности продления контракта с Томасом Парти.
"Есть ли прогресс в переговорах с Томасом Парти относительно нового контракта? Есть прогресс со всеми футболистами. Я оставлю решение этого вопроса Андреа Берте. Он будет обсуждать и принимать окончательное решение. У нас очень четкие намерения — этим вопросом занимается спортивный директор клуба, он сделает следующий шаг в этих переговорах".
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что мадридский "Атлетико" хочет вернуть Томаса Парти. Действующий контракт 31-летнего ганского полузащитника с "канонирами" истекает в конце этого сезона.
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В текущем сезоне Томас Парти принял участие в 46 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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