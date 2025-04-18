Европейские топ-клубы следят за талантливым хавбеком Ньюкасла

Талантливый воспитанник академии "Ньюкасла" привлек внимание многих топ-клубов Европы.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что перед летним трансферным окном европейские клубы внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Льюиса Майли из "Ньюкасла".

Отмечается, что несколько команд, выступающих в Английской Премьер-лиге и Бундеслиги серьезно заинтересованы в подписании 18-летнего перспективного полузащитника, который в 2024 году дебютировал за сборную Англии U-21.

Его действующий контракт с "Ньюкаслом" рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Льюис Майли принял участие в 18 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, забив два голами. Согласно данным на сайте Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.