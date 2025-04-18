Тренер Лестера высказался о своем будущем в клубе

Главный тренер "Лестер Сити" Рууд ван Нистелрой поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

"Я знаю, каким я хочу видеть свое будущее. Я многому научился за последние четыре месяца и знаю, что необходимо для этого сделать. Дальше дело за клубом", - сказал специалист.