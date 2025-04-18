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Тренер Лестера высказался о своем будущем в клубе

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Лестера высказался о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестер Сити" Рууд ван Нистелрой поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

"Я знаю, каким я хочу видеть свое будущее. Я многому научился за последние четыре месяца и знаю, что необходимо для этого сделать. Дальше дело за клубом", - сказал специалист.

Добавим, что "Лестер" в текущем сезоне занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет 18 очков по итогам 32 матчей.

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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