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Перспективный защитник Борнмута намерен остаться в АПЛ несмотря на интерес от Реала
Интересное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный центральный защитник "Борнмута" собирается остаться в Английской Премьер-лиге, несмотря на то, что в его подписании этим летом заинтересован мадридский "Реал".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство «сливочных» следит за 19-летним Дином Хейсеном, ведь они планируют этим летом омолодить защиту своей команды. Однако испанец не собирается покидать Англию.
Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к Дину Хейсену со стороны лондонского "Арсенала".
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В этом сезоне Дин Хейсен провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 42 миллиона евро.
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