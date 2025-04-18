Тинейджер Арсенала установил впечатляющее достижение в этом сезоне АПЛ

Воспитанник лондонского "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли установил впечатляющее достижение в этом сезоне АПЛ.

Согласно статистическим данным от авторитетного портала Squawka, 18-летний Майлз Льюис-Скелли пока является единственным защитником, который провел 15+ матчей в чемпионате Англии в этом сезоне и ни разу не был обыгран соперником на дриблинге.

Myles Lewis-Skelly is the only defender to make 15+ appearances in the Premier League this season and not be dribbled past once. ???? pic.twitter.com/Y7kPm7N48i — Squawka (@Squawka) April 18, 2025

В марте 2025 года Майлз Льюис-Скелли впервые получил вызов от Томаса Тухеля в ряды взрослой сборной Англии.

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Подчеркнем, что в текущем сезоне Майлз-Льюис Скелли провел 32 матча в составе основной команды "Арсенала" во всех турнирах, забив один гол и отметившись двумя результативными передачами.