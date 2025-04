Тинейджер Арсенала установил впечатляющее достижение в этом сезоне АПЛ

Воспитанник лондонского "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли установил впечатляющее достижение в этом сезоне АПЛ.

Согласно статистическим данным от авторитетного портала Squawka, 18-летний Майлз Льюис-Скелли пока является единственным защитником, который провел 15+ матчей в чемпионате Англии в этом сезоне и ни разу не был обыгран соперником на дриблинге.

Myles Lewis-Skelly is the only defender to make 15+ appearances in the Premier League this season and not be dribbled past once. ???? pic.twitter.com/Y7kPm7N48i