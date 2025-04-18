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Артета - о матче против Ипсвича: Мы ожидаем тяжелой игры
Микель выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне матча Премьер-лиги против "Ипсвича", главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о будущем сопернике, который борется за сохранение места в элитном дивизионе.
"Я понимаю, где они сейчас находятся, и они выступают дома. Для нас это большая игра, нам нужно начать выигрывать матчи в Премьер-лиге, чтобы по крайней мере сохранить позицию, на которой мы находимся.
"Ипсвич" действительно хорошо организованная команда. Вы видите каждую неделю, сколько проблем они создают сопернику, поэтому мы ожидаем тяжелой игры", - сказал специалист.
Матч "Ипсвич" - "Арсенал" состоится 29 апреля. Старт - в 16:00 по Киеву.
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