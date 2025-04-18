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Мареска уверен в своем будущем в Челси на фоне слухов об увольнении

Англия

Мы в зоне Лиги чемпионов, куда очень хотим вернуться (с)

Мареска уверен в своем будущем в Челси на фоне слухов об увольнении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал слухи, которые появились относительно возможного его увольнения с должности по итогам текущего сезона.

"Мы практически на протяжении всего сезона идем в топ-4 или топ-5 АПЛ. Мы в зоне Лиги чемпионов, куда очень хотим вернуться. Мы в полуфинале Лиги конференций. Почему бы клубу захотели меня менять меня сейчас? Я уверен в том, что мы делаем и что надо делать дальше. Конечно, у нас были неудачные отрезки, но команда становится сильнее", - сказал Мареска.

Напомним, что сейчас "Челси" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Марески имеют 54 очка.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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