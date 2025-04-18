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Тренер Челси высказался о форме Коула Палмера
В этом сезоне произошли определенные изменения... (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал текущую форму полузащитника команды Коула Палмера.
"В прошлом году он провел фантастический сезон. В этом сезоне произошли определенные изменения в структуре игры и подходе к футболу. Более того, к нему начали относиться по-другому - в большинстве матчей он получает подкаты. Это вызов для любого игрока в мире", - сказал специалист.
Добавим, что Коул в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 9 ассистов.
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