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Кристал Пэлас – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Стоит ли ждать Забарного в стартовом составе?

Кристал Пэлас – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче прошедшего тура Андони Ираола неожиданно оставил в запасе Илью Забарного. Тогда "вишням" удалось выиграть и, вполне возможно, наставник не захочет менять свое решение по этому поводу. Однако мы ожидаем, что украинский защитник вернется в стартовый состав на игру против "Пэлас", которая обещает быть непростой.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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