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Кристал Пэлас – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли ждать Забарного в стартовом составе?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче прошедшего тура Андони Ираола неожиданно оставил в запасе Илью Забарного. Тогда "вишням" удалось выиграть и, вполне возможно, наставник не захочет менять свое решение по этому поводу. Однако мы ожидаем, что украинский защитник вернется в стартовый состав на игру против "Пэлас", которая обещает быть непростой.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.
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