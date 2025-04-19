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Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко ждет в гости действующих чемпионов Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Кажется, что после прихода Дэвида Мойеса "Эвертон" играет свои матчи только со счетом 1:1, другого не бывает. Но это шутки, конечно. Теперь "ирисок" ожидает непростое испытание, ведь мотивированный "Манчестер Сити" хочет попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон и будет делать все возможное ради победы.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.
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Английская Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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