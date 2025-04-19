  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Миколенко ждет в гости действующих чемпионов Англии

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кажется, что после прихода Дэвида Мойеса "Эвертон" играет свои матчи только со счетом 1:1, другого не бывает. Но это шутки, конечно. Теперь "ирисок" ожидает непростое испытание, ведь мотивированный "Манчестер Сити" хочет попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон и будет делать все возможное ради победы.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.

Favbet
3.95
3.65
1.95
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Эвертон" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Соответствуют второму месту. Артета оценил этот сезон АПЛ
yellow-arrow
Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Не оставляет надежд. Нападающий Астон Виллы хочет перейти к европейскому гранду
Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Виталий Миколенко смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости