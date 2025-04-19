Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Настоящее сражение за попадание в Лигу Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние туры "Ньюкасл" опередил "Ноттингем Форест" и является едва ли не главным фаворитом на попадание в Лигу Чемпионов среди большого списка команд. Но "Астон Вилла" уже освободилась от матчей ЛЧ в этом сезоне и готова делать ставку на выполнение задач в чемпионате. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?
Стартовый свистокпрозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Среди них - и конкурент Украины в ТК. Еще пять стран прекратили для себя евросезон
- Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО