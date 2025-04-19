Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние туры "Ньюкасл" опередил "Ноттингем Форест" и является едва ли не главным фаворитом на попадание в Лигу Чемпионов среди большого списка команд. Но "Астон Вилла" уже освободилась от матчей ЛЧ в этом сезоне и готова делать ставку на выполнение задач в чемпионате. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?

Стартовый свистокпрозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

2.44 3.60 2.86 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.