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Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Настоящее сражение за попадание в Лигу Чемпионов

Астон Вилла – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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За последние туры "Ньюкасл" опередил "Ноттингем Форест" и является едва ли не главным фаворитом на попадание в Лигу Чемпионов среди большого списка команд. Но "Астон Вилла" уже освободилась от матчей ЛЧ в этом сезоне и готова делать ставку на выполнение задач в чемпионате. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?

Стартовый свистокпрозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 19 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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