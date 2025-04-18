Тренер Челси высказался о будущем Санчо в команде

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о будущем вингера Джейдона Санчо, который арендован у "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас нам нужны голы и голевые передачи. Что касается будущего Санчо, то я совсем не думаю о следующем году или об игроках, которые могут прийти к нам в следующем году. Я просто думаю о том, как мы можем получить от них максимум, чтобы закончить сезон очень сильно".

Джейдон в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

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