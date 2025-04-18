Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 17:00 на "Гудисон Парк" состоится матч, в котором "Эвертон" попытается отобрать очки у "Манчестер Сити". "Ириски" расположились на 13-й строчке в турнирной таблице и имеют по 38 очков с „МЮ“, то есть команде необходимо набирать очки, чтобы оторваться от „красных“. "Горожане" идут на пятом месте в АПЛ и хотя о борьбе за чемпионство уже речи не идет, но побороться за место в топ-3 команда все еще может.

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