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Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сумеют ли "ириски" приподнести сюрприз горожанам

Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 17:00 на "Гудисон Парк" состоится матч, в котором "Эвертон" попытается отобрать очки у "Манчестер Сити". "Ириски" расположились на 13-й строчке в турнирной таблице и имеют по 38 очков с „МЮ“, то есть команде необходимо набирать очки, чтобы оторваться от „красных“. "Горожане" идут на пятом месте в АПЛ и хотя о борьбе за чемпионство уже речи не идет, но побороться за место в топ-3 команда все еще может.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" - "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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