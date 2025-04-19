  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва за шесть очков

Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Борьба зону Лиги чемпионов в Англии приобретает новые краски. Теперь от АПЛ в следующем сезоне будет пять команд в самом престижном турнире Старого света. А сейчас реально борются за это место семь команд. В том числе и наши сегодняшние соперники.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Отрыв от третьего "Ньюкасла" до седьмого "Астон Виллы" составляет пять очков. Результат этого противостояния будет влиять на итоговое расписание в турнирной таблице.

Просмотреть этот матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports, доступном на OTT-платформе MEGOGO.

Favbet
2.44
3.60
2.85
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига, 33 тур

19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Астон Вілла - Ньюкасл Юнайтед
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тренер Челси высказался о будущем Санчо в команде
yellow-arrow
Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Челси высказался о форме Коула Палмера
Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости