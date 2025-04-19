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Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Битва за шесть очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борьба зону Лиги чемпионов в Англии приобретает новые краски. Теперь от АПЛ в следующем сезоне будет пять команд в самом престижном турнире Старого света. А сейчас реально борются за это место семь команд. В том числе и наши сегодняшние соперники.
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Отрыв от третьего "Ньюкасла" до седьмого "Астон Виллы" составляет пять очков. Результат этого противостояния будет влиять на итоговое расписание в турнирной таблице.
Просмотреть этот матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports, доступном на OTT-платформе MEGOGO.
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Английская Премьер-лига, 33 тур
19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports
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