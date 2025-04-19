Не оставляет надежд. Нападающий Астон Виллы хочет перейти к европейскому гранду

Нападающий "Манчестер Юнайтед", который сейчас на правах аренды выступает за "Астон Виллу", Маркус Рашфорд хочет перейти по окончании аренды в топ-клуб Европы.

По информации источника, Маркус Рашфорд считает, что его нынешняя форма может привлечь топ-клубы Европы, и после окончания сезона за "Астон Виллу" он перейдет в другой клуб, а не вернется в "МЮ".

Отмечается, что английский форвард все еще надеется на переход в "Барселону", однако им интересуется не испанский гранд, а французский — "ПСЖ".

Напомним, окончание аренды Рашфорда из "Астон Виллы" приходится на лето 2025 года. В составе бирмингемского клуба 27-летний нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 6 голевыми передачами.