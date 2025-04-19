  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не оставляет надежд. Нападающий Астон Виллы хочет перейти к европейскому гранду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не оставляет надежд. Нападающий Астон Виллы хочет перейти к европейскому гранду

Англия

Барселона или ПСЖ

Не оставляет надежд. Нападающий Астон Виллы хочет перейти к европейскому гранду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед", который сейчас на правах аренды выступает за "Астон Виллу", Маркус Рашфорд хочет перейти по окончании аренды в топ-клуб Европы.

По информации источника, Маркус Рашфорд считает, что его нынешняя форма может привлечь топ-клубы Европы, и после окончания сезона за "Астон Виллу" он перейдет в другой клуб, а не вернется в "МЮ".

Читайте такжеМаркевич: Барселона после домашних 4:0 решила в Дортмунде немного отдохнуть

Отмечается, что английский форвард все еще надеется на переход в "Барселону", однако им интересуется не испанский гранд, а французский — "ПСЖ".

Напомним, окончание аренды Рашфорда из "Астон Виллы" приходится на лето 2025 года. В составе бирмингемского клуба 27-летний нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 6 голевыми передачами.

Читайте такжеСражение за ЛЧ продолжается. Астон Вилла – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.04.2025
По теме
yellow-arrow
Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Челси высказался о будущем Санчо в команде
yellow-arrow
Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Маркус Рашфорд “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talksport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости