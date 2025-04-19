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Соответствуют второму месту. Артета оценил этот сезон АПЛ

Англия

Доволен местом в таблице

Соответствуют второму месту. Артета оценил этот сезон АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу этого сезона.

"Безусловно, мы могли бы улучшить. Если бы не было травм, удалений, спорных решений арбитров - возможно, мы выиграли бы все матчи. Но имеем то, что имеем".

Также Артета рассказал, что ожидал от сезона в августе:

"Если мне задали вопрос в начале сезона "На каком месте ты видишь "Арсенал"?", то, наверное, я ответил "на втором", и это был верный ответ".

Напомним, что "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра "канониры" сыграют против "Ипсвича".

Читайте такжеАртета - о матче против Ипсвича: Мы ожидаем тяжелой игры
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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