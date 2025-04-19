Соответствуют второму месту. Артета оценил этот сезон АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу этого сезона.

"Безусловно, мы могли бы улучшить. Если бы не было травм, удалений, спорных решений арбитров - возможно, мы выиграли бы все матчи. Но имеем то, что имеем".

Также Артета рассказал, что ожидал от сезона в августе:

"Если мне задали вопрос в начале сезона "На каком месте ты видишь "Арсенал"?", то, наверное, я ответил "на втором", и это был верный ответ".