Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соответствуют второму месту. Артета оценил этот сезон АПЛ
Доволен местом в таблице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу этого сезона.
"Безусловно, мы могли бы улучшить. Если бы не было травм, удалений, спорных решений арбитров - возможно, мы выиграли бы все матчи. Но имеем то, что имеем".
Также Артета рассказал, что ожидал от сезона в августе:
"Если мне задали вопрос в начале сезона "На каком месте ты видишь "Арсенал"?", то, наверное, я ответил "на втором", и это был верный ответ".
Напомним, что "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра "канониры" сыграют против "Ипсвича".
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО
- Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО
- "Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО