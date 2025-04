Кевин Де Брюйне. В детстве он не понравился приемной семье, в 23 года от него отказался Моуриньо, а сегодня он сам уходит из Манчестер Сити

Все когда-то заканчивается. В этом году подошла к завершению история Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити". Немного печально, что прощание пройдет без триумфальных побед в АПЛ и Лиге чемпионов. Остается минимальная надежда на Кубок Англии. Но для этого команде Гвардиолы еще надо пройти "Форест", как минимум, в полуфинале, а Кевину Де Брюйне завершить сезон на положительной ноте.

Первые шаги в футболе маленького Кевина

Маленький Кевин, как и большинство мальчишек, проводил много времени во дворе. И, конечно, с футбольным мячом. Ничего удивительного, что родители решили отдать своего сына в футбольную школу. В восемь лет Кевин стал одним из многих маленьких спортсменов академии "Гента". Прошло совсем немного времени и тренеры академии начали более внимательно присматриваться к мальчику. Кевин, кроме того, что обладал хорошей техникой и ударом, был не по годам умным игроком. Он никогда не летел сломя голову к воротам соперника, чтобы выделиться и забить гол. Напротив, каждый его пас на партнеров предполагал дальнейшее продвижение мяча с обострением. Мальчик редко ошибался. Он прекрасно читал игру, видел своих партнеров и принимал креативные решения.

Kevin De Bruyne as a kid ????



"My favorite team is Liverpool and my favourite player is Micheal Owen"



To be fair, Manchester City didn't exist back then???????? pic.twitter.com/AmJFi3cu6A — Krida Fans (@KridaFans) November 14, 2023

Ну и самое главное, на тренировках Кевин работал всегда с полной отдачей, а после регулярно оставался на поле и отрабатывал те упражнения, которые у него получались не так, как он хотел.

Обида на приемную семью заставила стать Кевина еще сильнее

В 14 лет у Кевина появилась возможность переехать в клуб, который мог дать для развития тинейджера гораздо больше - в "Генк". Правда, клуб находился в 156-ти км от родного дома Кевина. Родители и Кевин приняли нелегкое решение - отправить сына одного в другой город. Жить юным футболистам можно было либо в интернате "Генка", либо в приемной семье. Отдали предпочтение второму варианту. Первый год вдали от дома был сложным. Спасал футбол. После завершения учебного года и футбольного сезона Кевин попрощался с приемной семьей всего на три летних месяца, сел в поезд и помчался домой. А дома его встречала мама со слезами на глазах. На вопрос, что случилось, Кевин услышал: "Приемная семья не ждет тебя в сентябре. Они сказали, что ты очень сложный мальчик, молчаливый и необщительный". В один миг, казалось, мечта маленького Кевина могла разрушиться.

Мальчик молча вышел во двор и несколько часов набивал мяч о стенку дома. Пришел домой уже другой Кевин. Он заявил маме, что все равно вернется в "Генк", чтобы продолжить обучение. Через три месяца Кевин приехал в футбольную академию таким же скромным и тихим парнем, но более сильным психологически, поселился в интернате и продолжил совершенствоваться. Через два года (в 17 лет) Кевин впервые вышел на футбольное поле в составе взрослой команды. А через несколько месяцев стал основным игроком "Генка".

Интересно, что матчи "Генка" посещала и приемная семья, которая несколько лет назад выставила мальчика за дверь. После одного из матчей они подошли к Кевину и предложили вернуться в их дом. "Когда я был никем, вы выбросили меня как мусор. А теперь, когда я что-то значу, вы хотите вернуть все обратно?", - ответил повзрослевший Кевин.

В 20 лет Кевин выиграл свой первый взрослый трофей, став чемпионом Бельгии в составе "Генка". Через год о Кевине говорила вся Европа.

Неудачное знакомство с АПЛ

19 октября 2011 года на "Стэмфорд Бридж" состоялся матч Лиги чемпионов, в котором "Челси" принимал "Генк". Бельгийский клуб разгромно проиграл (5:0). Но даже в такой ситуации руководство "Челси" и главный тренер (на тот момент) Андре Виллаш-Боаш мгновенно начали переговоры о трансфере молодого полузащитника "Генка" - Кевина Де Брюйне. Как оказалось, "Челси" давно следил за бельгийцем. Поэтому договориться о трансфере не составило труда. Через три месяца Кевин подписал контракт с английским клубом, но до окончания сезона остался в Бельгии.

Летом 2012 года Кевин прибыл в расположение английского клуба. Сыграл один товарищеский матч и отправился в аренду в немецкий "Вердер". Аренда молодого футболиста не удивила. Во-первых, "Челси" часто отправлял своих молодых игроков набраться опыта в других командах и чемпионатах. Во-вторых, Кевина прежде всего волновало игровое время, которого в "Челси" явно было бы недостаточно. В "Вердере" Кевин прекрасно провел сезон - 33 матча, десять голов.

Перед летним трансферным окном лета 2013 "Челси" получил массу предложений о покупке Кевина. Ближе всех к трансферу была дортмундская "Боруссия". Кроме того, что Кевина хотел видеть в составе Юрген Клопп, так еще и сам бельгиец понимал, что атакующий стиль немецкого футбола ему очень подходит. Но перемены в английском клубе поломали все планы. Виллаш-Боаша отправили в отставку. "Челси" возглавил Жозе Моуринью. Португальский специалист заявил, что он видит Кевина Де Брюйне частью его команды.

Кевин остался в Англии. Молодому игроку предстояло выиграть конкуренцию у Азара, Хуана Маты, Оскара и Шюррле. В первом матче сезона Моуринью выпустил Кевина в старте. Бельгийца признали игроком матча. Второй матч Кевин просидел на скамейке запасных. В третьем туре "Челси" встречался с "Манчестер Юнайтед". Кевин вышел в стартовом составе и провел безрезультатные 60 минут. После чего превратился в резервного игрока.

В декабре Моуринью вызвал Кевина к себе в кабинет и зачитал статистику: "У тебя ноль голов и один ассист. У Оскара, Шюррле и Виллиана по десять голов и ассистов". Кевин напомнил Особенному, что эти парни регулярно играют, а он сидит на скамейке запасных. "Я не буду бороться за место в основе. Готов искать команду, в которой у меня будет постоянное игровое время", - завершил разговор Кевин Де Брюйне. "Челси" и Моуринью были не против выставить на трансфер Де Брюйне. Позже Моуринью признался, что он не видел Де Брюйне игроком "Челси".

It's fair to say Kevin de Bruyne and Jose Mourinho weren't close.



Watch more on tonight's Premier League Show.



⏰ 22:00 BST

???? @BBCTwo pic.twitter.com/DFSjmizVMN — BBC Sport (@BBCSport) April 5, 2018

Уже будучи одним из лучших футболистов мира Кевин Де Брюйне признался, что есть и его вина в этой печальной ситуации. В "Челси" запасным игрокам не уделяют достаточно внимания. В большей степени они сами должны работать над своей физической формой. "В 21 год я не понимал, как самому тренироваться. Конечно, в те редкие моменты, когда выходил на поле, я сильно уступал и Азару, и Виллиану, и другим футболистам".

Летом 2014 года бельгиец надел футболку "Вольфсбурга" и расцвел. К окончанию сезона 2014/2015 Кевин стал королем Бундеслиги - 16 голов и 22 ассиста (во всех турнирах)! Через год за Кевином пришел "Манчестер Сити" во главе с Мануэлем Пеллегрини. С чилийским специалистом Кевин поработал только один сезон. Четвертого мая 2016 года "Манчестер Сити" проиграл в 1/2 финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу". Пеллегрини был уволен. Команду возглавил Пеп Гвардиола.

Вторая попытка увенчалась успехом

В первый же день знакомства с командой Гвардиола сказал Кевину, что он "может стать одним из лучших футболистов и ворваться в топ-пятерку". Кевин поверил в себя и в тренера. Завелся мотор и неудержимый Кевин помчал к вершине АПЛ. Все трофеи, которые завоевал "Манчестер Сити" с Гвардиолой во многом исключительно непредсказуемому феноменальному распасовщику и плеймейкеру команды - Кевину Де Брюйне. В сезоне 2019/2020 Кевин отдал 20 ассистов и догнал рекордсмена АПЛ Тьерри Анри. Правда, было история с незасчитанным ассистом Кевина в матче с "Арсеналом". В противном случае, Де Брюйне побил бы рекорд француза.

С каждым матчем под руководством Гвардиолы Де Брюйне не только сам становился лучше. Присутствие Кевина на поле заставляло партнеров думать и учиться читать его креативные скоростные мысли, а это, в свою очередь, способствовало развитию всей команды. Много сезонов подряд, несмотря на все перемены в составе команды, Гвардиола всегда оставлял место в основе для Кевина. Рыжий бельгиец был неприкосновенным активом "Манчестер Сити".

Kevin De Bruyne, dead-ball specialist ????



Which free-kick is your favourite? ???? pic.twitter.com/NNUwjkZVJD — Premier League (@premierleague) April 15, 2025

Но, ничто не вечно. В какой-то момент организм Де Брюйне воспротивился бешеному темпу "Манчестер Сити". Весной 2023 года Де Брюйне играл на грани травмы подколенного сухожилия. Впереди команду ожидал один из самых важных матчей сезона - финал Лиги чемпионов. Де Брюйне, сцепив зубы, вышел на поле. Но уже в первом тайме понял, что дольше играть не может. Все лето бельгиец лечился. В первом же матче АПЛ следующего сезона случился разрыв сухожилия. Организм дал сбой. Именно в этот момент Кевин понял, что его самолет заходит на посадку. Конечно, Кевин продолжает выходить и творить чудеса на поле. Но он уже не всегда может решить исход матча. Даже при том, что каждый раз, касаясь мяча, Кевин делает верный ход.

Туманное, но однозначно перспективное будущее

Не только на футбольном поле Де Брюйне принимает правильные решения, а и за его пределами. В 2025 году Кевин понял, что прощание с "Манчестер Сити" - тяжелое, но верное решение. Команда стоит на пороге больших перемен, а точнее, грандиозной чистки состава. В обновленном составе место для 34-летнего Де Брюйне (исполнится 34 года 28 июня 2025 года) в большинстве матчей будет только на скамейке запасных. Поэтому вся весна прошла в полном молчании о переговорном процессе между футболистом и клубом. Де Брюйне доиграет последние матчи и, возможно, отправится в Саудовскую Аравию. Или МЛС. Правда, появилась информация, что Де Брюйне пока не собирается прощаться с АПЛ. Уже несколько команд начинают подумывать о подписании контракта с бельгийцем.

Но, может быть уже летом 2025 года мы увидим Де Брюйне в совершенно другом амплуа. Когда-то Гвардиола признался, что именно с Кевином он часто обсуждает предстоящие матчи, выстраивает стратегии, анализирует современный футбол в целом. "Из Кевина получится феноменальный тренер", - сделал заключение в 2024 году Пеп Гвардиола. Кто знает, может через несколько месяцев Кевин займет место ассистента Пепа Гвардиолы в новом "Манчестер Сити". А пока шестикратный чемпион Англии, двукратный Обладатель Кубка Англии, пятикратный обладатель Кубка Английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии и победитель Лиги чемпионов (2022/2023) Кевин Де Брюйне готовится к решающим и прощальным матчам сезона 2024/2025 в составе "Манчестер Сити".