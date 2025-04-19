Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поддержка команды. Тренер Челси поделился своими отношениями с руководством клуба
Останется в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими отношениями с руководством лондонского клуба.
"За последние два года "Челси" никогда не входил в первую четверку или пятерку в чемпионате. В этом сезоне мы почти все время находились в зоне Лиги чемпионов.
У меня нет никаких сомнений в том, что мы делаем, как мы это делаем. Мы не можем менять идею на следующий день. По разным причинам у нас были неудачи или сложные моменты. Но, мне кажется, это делает нас сильнее на будущее", — цитируют слова тренера Sky Sports.
Добавим, что завтра "Челси" сыграет против "Фулхэма" в 16:00. Также "пенсионеры" попали в финал Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Байер потребует от Реала компенсацию за Алонсо
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Челси внес изменения в контракт Мудрика
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО