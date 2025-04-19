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Поддержка команды. Тренер Челси поделился своими отношениями с руководством клуба

Англия

Останется в команде

Поддержка команды. Тренер Челси поделился своими отношениями с руководством клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими отношениями с руководством лондонского клуба.

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"За последние два года "Челси" никогда не входил в первую четверку или пятерку в чемпионате. В этом сезоне мы почти все время находились в зоне Лиги чемпионов.

У меня нет никаких сомнений в том, что мы делаем, как мы это делаем. Мы не можем менять идею на следующий день. По разным причинам у нас были неудачи или сложные моменты. Но, мне кажется, это делает нас сильнее на будущее", — цитируют слова тренера Sky Sports.

Добавим, что завтра "Челси" сыграет против "Фулхэма" в 16:00. Также "пенсионеры" попали в финал Лиги конференций.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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