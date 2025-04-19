Поддержка команды. Тренер Челси поделился своими отношениями с руководством клуба

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими отношениями с руководством лондонского клуба.

"За последние два года "Челси" никогда не входил в первую четверку или пятерку в чемпионате. В этом сезоне мы почти все время находились в зоне Лиги чемпионов.

У меня нет никаких сомнений в том, что мы делаем, как мы это делаем. Мы не можем менять идею на следующий день. По разным причинам у нас были неудачи или сложные моменты. Но, мне кажется, это делает нас сильнее на будущее", — цитируют слова тренера Sky Sports.