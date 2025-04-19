Все-таки покинет команду. Уругвайский нападающий Ливерпуля покинет команду этим летом

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес покинет этим летом английскую команду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

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По имеющейся информации, в начале 2025 года уругвайцем интересовался саудовский "Аль-Наср", однако тогда 25-летний игрок отклонил предложения, сейчас же он в поисках новой команды, в которой продолжит карьеру.

Напомним, что форвард перешел в "Ливерпуль" летом 2022 года. За этот сезон в АПЛ он забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 25 матчах.