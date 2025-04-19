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Манчестер Юнайтед заинтересован нападающим Саутгемптона
Слухи вокруг Диблинга
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Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение, что если они выиграют Лигу Европы (это означает автоматическую квалификацию в Лигу чемпионов), то они приобретут 19-летнего нападающего "Саутгемптона" Тайлера Диблинга для усиления состава.
По имеющейся информации, Саутгемптон готов отдать английского форварда за 117 миллионов евро. Внутри МЮ считают, что полученные деньги за победу в Лиге Европы пойдут как раз на покупку нападающего.
Добавим, что контракт Диблинга с Саутгемптоном рассчитан до лета 2027 года.
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