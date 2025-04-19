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Фулхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Может ли Мареска исправить плачевную ситуацию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди этой недели "Челси" уже успел позорно проиграть варшавской "Легии" в Лиге Конференций и дно, пробиваемое лондонцами, только увеличивается. Готовы ли они к реальной борьбе против сильного оппонента? Кажется, что нет. Разве что Энцо Мареска найдет чем удивить.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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