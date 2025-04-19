Лестер – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, у "лис" не так много шансов на положительный результат против "Ливерпуля", несмотря на то, что они будут играть у себя дома. В случае поражения они лишатся математических шансов на спасение и официально вылетят из АПЛ. Пока это выглядит только вопросом времени и, кажется, время пришло.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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12.00 6.60 1.24 Узнать больше

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Лестер" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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