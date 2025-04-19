Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Руд ван Нистелрой и его команда будут прощаться с АПЛ?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, у "лис" не так много шансов на положительный результат против "Ливерпуля", несмотря на то, что они будут играть у себя дома. В случае поражения они лишатся математических шансов на спасение и официально вылетят из АПЛ. Пока это выглядит только вопросом времени и, кажется, время пришло.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО