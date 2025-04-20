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Ипсвич – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Шанс для Александра Зинченко?
Getty Images / Global Images Ukraine
Кажется, что главный приоритет "Арсенала" на этот сезон уже очевиден – это Лига Чемпионов. В рамках АПЛ "Ливерпуль" уже догнать не получится, поэтому можно немного экспериментировать с составом. Потому мы и рассчитываем на Зинченко в старте. Надеемся, что украинский защитник сможет проявить себя в этом матче, чтобы Артета начал рассматривать его и для более серьезных матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Английская Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля. 16:00. Ипсвич. "Портмен Роуд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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