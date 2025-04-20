Ипсвич – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кажется, что главный приоритет "Арсенала" на этот сезон уже очевиден – это Лига Чемпионов. В рамках АПЛ "Ливерпуль" уже догнать не получится, поэтому можно немного экспериментировать с составом. Потому мы и рассчитываем на Зинченко в старте. Надеемся, что украинский защитник сможет проявить себя в этом матче, чтобы Артета начал рассматривать его и для более серьезных матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 16:00. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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