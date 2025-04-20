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Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот приближает чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Ливерпуля" живут ожиданием, когда их команда официально станет чемпионом Премьер-лиги этого сезона. Осталось буквально немного и сегодня есть прекрасная возможность приблизить это чемпионство. Нужно только переиграть одного из главных аутсайдеров в лице "Лестера".
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.
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Английская Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля. 18:30. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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