Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Болельщики "Ливерпуля" живут ожиданием, когда их команда официально станет чемпионом Премьер-лиги этого сезона. Осталось буквально немного и сегодня есть прекрасная возможность приблизить это чемпионство. Нужно только переиграть одного из главных аутсайдеров в лице "Лестера".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 18:30. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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