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Новый этап карьеры. Аарон Рэмзи займет должность главного тренера команды из Чемпионшипа
Возглавить Кардифф Сити
Фото: twitter.com
Известный полузащитник Аарон Рэмзи займет пост главного тренера "Кардифф Сити" на три оставшиеся игры сезона Чемпионшипа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Добавим, что руководство решило уволить Омера Ризу из-за негативных результатов команды в чемпионате.
???? OFFICIAL: Aaron Ramsey will take charge as Cardiff City head coach for the remaining three games of the Championship season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2025
It follows Cardiff decision to sack manager Omer Riza. pic.twitter.com/yyRTnOBT3O
Сейчас "Кардифф Сити" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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