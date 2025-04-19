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Новый этап карьеры. Аарон Рэмзи займет должность главного тренера команды из Чемпионшипа

Англия

Возглавить Кардифф Сити

Новый этап карьеры. Аарон Рэмзи займет должность главного тренера команды из Чемпионшипа

Фото: twitter.com

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Известный полузащитник Аарон Рэмзи займет пост главного тренера "Кардифф Сити" на три оставшиеся игры сезона Чемпионшипа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что руководство решило уволить Омера Ризу из-за негативных результатов команды в чемпионате.

Сейчас "Кардифф Сити" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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