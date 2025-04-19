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Сыграет ли Миколенко против топ-атаки Манчестер Сити? Известен состав Эвертона на игру
Игра начнется в 17:00
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Эвертон" в рамках 33 тура АПЛ на своем поле примет "Манчестер Сити".
В составе "ирисок" со свистка арбитра выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Your Toffees to face @ManCity. COYB! ???? pic.twitter.com/Hyaz7c3P6B— Everton (@Everton) April 19, 2025
Напомним, что следить за событием матча можно через матч-центр UA-Футбола.
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Источник:Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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