Сыграет ли Миколенко против топ-атаки Манчестер Сити? Известен состав Эвертона на игру

Сегодня "Эвертон" в рамках 33 тура АПЛ на своем поле примет "Манчестер Сити".

В составе "ирисок" со свистка арбитра выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что следить за событием матча можно через матч-центр UA-Футбола.