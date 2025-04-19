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Сыграет ли Миколенко против топ-атаки Манчестер Сити? Известен состав Эвертона на игру

Англия

Игра начнется в 17:00

Сыграет ли Миколенко против топ-атаки Манчестер Сити? Известен состав Эвертона на игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Эвертон" в рамках 33 тура АПЛ на своем поле примет "Манчестер Сити".

В составе "ирисок" со свистка арбитра выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что следить за событием матча можно через матч-центр UA-Футбола.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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