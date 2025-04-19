АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Победителей не судят

"Эвертон" достаточно активно начал игру и пытался вытащить „Манчестер Сити“, а затем длинной передачей застать соперника врасплох. Это заметно нервировало гостей и приходилось немало побегать за "ирисками". Но впоследствии "горожанам" удалось постепенно перехватить инициативу и "Эвертон" сел всей командой в защиту.

"Манчестер Сити" пытался через фланги строить свои атаки, но то Миколенко, то О'Брайен прекрасно читали игру и не давали ничего сделать. Достаточно неплохую атаку разогнал украинец на 30-й минуте матча, где протащил мяч по флангу и перевел его на правый край поля. Гаррисон попытался подать в штрафную, но защита перевела этот навес на угловой. А вот после подачи с угла "ириски" и создали действительно опасный момент. Тарковски прекрасно поборолся и зацепился за мяч, несмотря на то, что рядом было два игрока "Сити", и в итоге отправил мяч в правую стойку.

После этого "Эвертон" немножко прибавил и начал давить на команду Гвардиолы, не давая выйти из своей штрафной. Зато "горожане" не могли создать угрозу для ворот соперника и при такой игре можно сказать, что в целом хозяева справились со своей задачей не дать создать сопернику голевых моментов.

Все потихоньку шло к перерыву, но на 42-й минуте "Манчестер Сити" пошел вперед и после передачи в центр Де Брюйне пробил метров с 15 в дальний угол ворот, но героическая игра головой О'Брайена позволила сохранить счет ничейным.

В целом команды демонстрировали достаточно равный футбол и 0:0 на табло по итогам 45 минут выглядела достаточно логичной.



Второй тайм начался с позиционных атак "Эвертона" и уже на первых минутах подопечные Мойеса заработали штрафной. После подачи в штрафную Тарковски выиграл борьбу за мяч и сбросил головой на Брантуэйта и тот головой должен был реализовывать стопроцентный момент, но чудом Ортега выбросил руку и отбил этот мяч.

Игроки "Манчестер Сити" снова занервничали и играли далеко не как представитель топ-5 лиги. В частности очень плохо выглядела атака гостей, а Мармуш вообще был незаметным на поле, но тут команду спасла остановка игры. После небольшой паузы врачи диагностировали повреждение у Тарковски и вместо капитана на поле появился Кин.

Продолжили "горжане" свои попытки изменить счет в матче и все чаще делали навесы, но на завершающей стадии, то игроки не могли дотянуться до мяча, то удары блокировались защитниками. И здесь действительно стоит отметить игру в защите, которую демонстрировала команда Мойеса и просто не давала ничего создать в штрафной.

На 64-й минуте игры на поле появился Бету и после этого стало понятно, что "Эвертон" не готов смириться с ничьей и хочет забить.

Немножко передохнув "Манчестер Сити" снова пошел в атаку и после отскока Савиньо остался один на линии штрафной и низом пробил из-под защитников, но благодаря великолепной реакции Пикфорда счет в матче не изменился.

На 78-й минуте матча оба тренера решили сделать замены и Гвардиола выпустил Доку и Ковачича, а Мойес - Ироегбунам, Алькараса и Макнила. И вот уже начиная с 82-й минуты атаки "Сити" стали куда интереснее. Сначала Мармуш вышел 1 на 1, но снова Пикфорд был на месте, а уже через три минуты после подачи Нуньеша низом в штрафную площадь О'Райли вывел гостей вперед.

После пропущенного мяча оборона «Эвертона» просто посыпалась и позволяла Доку спокойно себя чувствовать в своей штрафной, а тот не скупился и продолжал создавать моменты. После таких действий команде пришлось садиться в оборону, чтобы не пропустить больше и доигрывать последние минуты матча. Но обычно как и в большинстве случаев такие действия приводят к пропущенным мячам, что и произошло. Матео Ковачич подхватил передачу на границе штрафной площадки и нанес фантастический удар в касание, попав в левый нижний угол ворот. Таким образом «Сити» увеличил свое преимущество и забрал 3 очка.

В общем команды неплохо играли и ничья была бы логичной, как по игре так и по статистике, но не все складывается так, как пишет статистика.





Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Эвертон - Манчестер Сити 0:2

Голы: О'Райли (84), Ковачич (90+2)

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Тарковски (Кин, 52) Брантуэйт, Миколенко - Гуйе, Гарнер - Гаррисон (Макнил, 79), Дукуре (Алькарас, 79), Ндиайе (Ироегбунам, 79) - Броя (Бету, 64)

"Манчестер Сити": Ортега - Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Нико (Ковачич, 78), Гюндоган - Де Брюйне, Савиньо (Доку, 78), Силва - Мармуш

Предупреждения: Кин (55), Гуйе (62), Ироегбунам (88), Пикфорд (90+1)