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АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного

Англия
Обновлено

А "Саутгемптон" наконец сравнялся с антирекордом АПЛ

АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Параллельно с противостоянием между "Эвертоном" и "Манчестер Сити", в рамках Премьер-лиги проходило еще три матча. В двух из них также были украинцы, поэтому поговорим об этом немного подробнее в этом материале.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Борнмут" 0:0

Голы: нет

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон (Камада, 75), Хьюз, Митчелл — Сарр (Девенни, 90+1), Эзе (Лерма, 46) — Матета (Нкетиа, 75)

"Борнмут": Кепа — Смит (Араухо, 85), Забарный, Хейсен, Керкез — Скотт (Кук, 46), Адамс (Тавернье, 61) — Семеньо, Клюйверт, Уаттара (Брукс, 69) — Эванилсон

Предупреждения: Ричардс (29), Сарр (47), Муньос (71), Лерма (87) — Удамс (18), Скотт (25), Клюйверт (47), Уаттара (49)

Удаление: Ричардс (45+1)

Илья Забарный вернулся в стартовый состав своей команды после прошлого матча, когда Андони Ираолы выпустил на его позиции Сенеси. Матч еще накануне выглядел непростым, особенно учитывая ту форму, в которой находятся "вишни". Они выглядят чрезвычайно уставшими и скорее доигрывают сезон, а не борются до конца. Создается впечатление, что физики этой команде катастрофически не хватает под конец

Мы увидели вполне равный первый тайм в Лондоне. Матета и Эзе создали несколько моментов у ворот Кепы, но ничего серьезного, Уаттара и Семенйо также активно старались у ворот Гендерсона, впрочем также ничего серьезного.

Практически без моментов прошел тайм, в котором Забарный персонально сыграл неплохо и к нему претензий быть не может. И в компенсированное арбитром время Ричардс пошел на необдуманный фол, получив вторую желтую карточку и досрочно покинув поле. Неплохой шанс для команды Забарного воспользоваться преимуществом в количестве игроков и разбить соперника во втором тайме, но пошли ли они на это? Не совсем.

Более того, "Пэлас" даже начал играть лучше своего соперника, когда остался в меньшинстве. Это точно не может не волновать Ираолу и его игроков. Поэтому здесь получилась такая ситуация, что хозяева старались, но им помешала в том числе и красная карточка, а гости просто не могли. Поэтому ничья без забитых голов.

АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного - изображение 1

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Брентфорд" — "Брайтон" 4:2

Голы: Мбемо (9, 48), Висса (58), Норгор (90+5) — Уэлбек (45+3), Митома (81)

"Брентфорд": Флеккен — Кайоде (Айер, 66), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Генри, 76) — Норгор, Ярмолюк (Йенсен, 76) — Мбемо, Дамсгор (Янельт, 87), Шаде (Конак, 88 / Нунес, 90+17) — Висса

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд, ван Хеке (Кашин, 90+20), Данк, Эступиньян — Виффер (Адингра, 90), Балеба (Гомес, 77) — Минте (Марч, 66), О'Райли (Митома, 66), Педро — Уэлбек (Аяри, 77)

Предупреждения: Кайоде (18), Йенсен (90+2), Коллинз (90+7) — Уэлбек (40), Эступиньян (90+5), ван Хеке (90+7)

Удаление: Педро (62)

Еще один украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч АПЛ, речь о Егоре Ярмолюке, который довольно неплохо зацементировал центр поля вместе с Норгором. "Брентфорд" принимал у себя дома "Брайтон", обе команды особо не претендуют на что-то большое, просто спокойно доигрывают сезон в середине турнирной таблицы.

Но получилось неплохо по зрелищности. Счет открыл Бриан Мбемо в первом тайме, а под конец первой половины Уэлбек его сравнял. Впрочем даже в тот момент казалось, что он лишь разозлил хозяев, которые готовы на большие свершения. Так и получилось в итоге.

На второй тайм команда Томаса Франка вышла невероятно заряженной, Мбемо оформил дубль, а затем Йоанн Висса воспользовался передачей автора дубля и забил третий гол своей команды. 3:1 на 58-й минуте. Не то, что без провалов от Ярмолюка, а с очень уверенной игрой от украинца. Все выглядело едва ли не идеально для хозяев поля. Подопечные Гюрцелера не совсем понимали, как этому противостоять.

На 62-й минуте у Жоао Педро сдали нервы и за удар локтем он получил прямое удаление, вполне справедливо. "Брайтон" явно поплыл. Каору Митома и его выход немного оживили "чаек", японец даже отыграл еще один мяч, когда его команда уже находилась в меньшинстве, но этого было мало. Под конец Норгор забил еще один гол своей команды, что быть убежденным, что здесь не произойдет никаких сюрпризов. Победа "Брентфорда".

АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного - изображение 2

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

"Вест Хэм" — "Саутгемптон" 1:1

Голы: Боуэн (47) — Угочукву (90+3)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Тодибо, Килман, Эмерсон (Скарлз, 80) — Солер, Уорд-Прауз (Мавропанос, 86) — Боуэн (Фергюсон, 86), Пакета, Кудус (Гильерме, 75) — Фюллькрюг (Соучек, 80)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Харвуд-Беллис (Стюарт, 85), Беднарек, Стивенс — Уокер-Питерс, Даунс, Угочукву, Фернандеш, Меннинг (Веллингтон, 85) — Онуачу (Арчер, 69), Сулемана (Диблинг, 74)

Предупреждения: Цоуфал (23), Килман (83) — Онуачу (35)

Ну и еще в одном матче "Вест Хэм" пытался самоутвердиться за счет "Саутгемптона", который уже официально вылетел из АПЛ, а "святые" пытались наконец добрать немного очков, чтобы не войти в историю с антирекордом команды, набравшей наименьшее количество баллов за сезон.

Не очень удачно идут дела у Грэма Поттера и его "Вест Хэма", впрочем, когда соперником выступает такой скромный коллектив, то очки набирать необходимо. Но и здесь не получилось. Несмотря на забитый гол от Джаррода Боуэна, "молотобойцы" не устояли под натиском соперника и пропустили гол уже в компенсированное арбитром время. Забил Угочукву. Это позволяет "Саутгемптону" набрать 11 бал в турнирной таблице. Именно столько было у "Дерби Каунти" за весь сезон, что и является антирекордом по количеству набранных баллов. Теперь "святым" надо еще хотя бы одна ничья и можно спать спокойно.

АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного - изображение 3

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