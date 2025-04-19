Капитан клуба Виталия Миколенко травмировался в матче АПЛ.

Джеймс Тарковски на 50-й минуте бежал в атаку, но потянул ногу и сел на газон. Игрок попросил замену. Предварительно футболист повредил подколенное сухожилие.

На 53-й минуте тренер "ирисок" Дэвид Мойес сделал вынужденную замену. Капитан "Эвертона" Джеймс Тарковски покинул поле и вышел Майкл Кин.

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Тарковски в этом сезоне сыграл в 33-х матчах АПЛ и отметился голом и голевой передачей.

На момент написания новости "Эвертон" и "Манчестер Сити" голов не забивали.