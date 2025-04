АПЛ. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 4:1. Машина Эмери не заметила сорок

Английская Премьер-лига, 33 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Сегодня была встреча команд высокого уровня. Большинство матчей условной “Большой шестерки” не должны вызывать такого интереса, как этот поединок. И он не разочаровал. "Ньюкасл" до этого выиграл шесть матчей подряд, "Астон Вилла" – девять встреч из 10. В очных противостояниях последние три поединка были в пользу "сорок" с общим счетом 11:2. А сегодня…

Уже на 33 секунде мяч находился в сетке ворот гостей. “откинс получил передачу от Тилеманса и пробил в створ. Рикошет ну очень помог нападающему "Виллы" оформить свой 15 гол в сезоне. Но гол есть гол. В третий раз подряд Уоткинс забивает минимум 15 мячей в АПЛ. Это уровень.

Еще несколько минут у Олли была возможность оформить и 16, но его мощный удар полетел в перекладину. На эти моменты "Ньюкасл" тоже ответил. Да еще как! На 19-й минуте счет стал 1:1. После подачи углового Шер остался в штрафной и во время второй волны атаки. В итоге центрбек головой замкнул подачу партнера в точности между ног Мартинеса.

Fabian Schar has now scored in back-to-back matches for @NUFC!



