АПЛ. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 4:1. Машина Эмери не заметила сорок

Английская Премьер-лига, 33 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Сегодня была встреча команд высокого уровня. Большинство матчей условной “Большой шестерки” не должны вызывать такого интереса, как этот поединок. И он не разочаровал. "Ньюкасл" до этого выиграл шесть матчей подряд, "Астон Вилла" – девять встреч из 10. В очных противостояниях последние три поединка были в пользу "сорок" с общим счетом 11:2. А сегодня…

Уже на 33 секунде мяч находился в сетке ворот гостей. “откинс получил передачу от Тилеманса и пробил в створ. Рикошет ну очень помог нападающему "Виллы" оформить свой 15 гол в сезоне. Но гол есть гол. В третий раз подряд Уоткинс забивает минимум 15 мячей в АПЛ. Это уровень.

Еще несколько минут у Олли была возможность оформить и 16, но его мощный удар полетел в перекладину. На эти моменты "Ньюкасл" тоже ответил. Да еще как! На 19-й минуте счет стал 1:1. После подачи углового Шер остался в штрафной и во время второй волны атаки. В итоге центрбек головой замкнул подачу партнера в точности между ног Мартинеса.

Fabian Schar has now scored in back-to-back matches for @NUFC!



Sum up those opening 30 minutes at Villa Park... ????#NEWAVL pic.twitter.com/YsYf6FFtpR — Premier League (@premierleague) April 19, 2025

Практически сразу Матсен создал момент для Асенсио. Очень хороший шанс, но удар у Марко вообще не получился. А на 26 минуте Уоткинс… да, да: снова попал в каркас ворот. После подачи того же Асенсио из стандарта Олли ударом головой пробил в штангу.

Достаточно ровный первый тайм в перерыве сменился преимуществом хозяев. За первые 20 минут команды создали пять шансов – три были в пользу "Виллы". И четвертый "львы" реализовали. За 10 секунд и несколько передач мяч перешел от Мартинеса к Матсену в чужой штрафной. Левый защитник свой шанс не проспал.

На 72 минуте Эмери провел свои первые замены в матче. Прошло всего три минуты, как они выстрелили. Свеженький Рэмзи отдал передачу в штрафную – там Берн срезал мяч в свои ворота. И практически сразу Онана чуть не порвал сетку ворот своим мощным ударом в левую девятку.

Можно было бы сказать, что все, но… снова был момент с участием Уоткинса и каркаса ворот. На этот раз он сразился за мяч и выступал ассистентом, а в штангу попал Рэмзи.

Унаи Эмери переиграл Эдди Хау. Разгромный счет не на все 100% соответствует игре на поле, но "Вилла" на все 100% наработала на эти четыре гола. Сейчас "львы" поднялись на ситуативное шестое место и сократили свой отрыв от третьего "Ньюкасла" до двух очков. Градус противостояния за ЛЧ зашкаливает.

"Астон Вилла" – "Ньюкасл Юнайтед" 4:1

Голы: Уоткинс 1, Матсен 64, Берн 73 (авт.), Амаду Онана 75 – Шер 18

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Матсен – Камара (Баркли 82), Тилеманс, Роджерс (Мален 82), Асенсио (А. Онана 72), Макгинн (Дж. Рэмзи 72) – Уоткинс (Рашфорд 82)

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп – Триппьер (Крафт 76), Шер (Таргетт 82), Берн, Ливраменто – Бруно, Тонали, Жолинтон – Мерфи (Гордон 65), Исак (Уилсон 76), Барнс (Уиллок 76)

Предупреждения: Дж. Рэмзи 88 – Жоэлинтон 41, Бруно 63