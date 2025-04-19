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Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередное испытание для Кирана Маккенна
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 16:00 на "Портмен Роуд" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Ипсвичем" и скорее всего заберет легкие три очка. Для лондонцев это шанс отдохнуть и сосредоточиться на более важном матче с "ПСЖ". "Синие" же просто сыграют этот матч и шансов выиграть крайне мало.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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