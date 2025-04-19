Ипсвич – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 16:00 на "Портмен Роуд" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Ипсвичем" и скорее всего заберет легкие три очка. Для лондонцев это шанс отдохнуть и сосредоточиться на более важном матче с "ПСЖ". "Синие" же просто сыграют этот матч и шансов выиграть крайне мало.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ипсвич" - "Арсенал" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.