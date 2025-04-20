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Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Продолжение страданий для подопечных Марески?

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Давно болельщики "Челси" не чувствовали уверенности в том, что их команда должна выиграть следующий матч. Подобных ощущений нет у них и здесь, поскольку это будет сложнейший выезд против крепкого соперника, а сами "синие" уже и забыли, как это показывать сильный футбол. Может, на этот раз что-нибудь изменится?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Прямую видеотрансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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