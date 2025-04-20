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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Разрыв между командами всего три очка

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" продолжают доигрывать сезон. У "волков" особых задач нет: просто финишировать как можно выше. У манкунианцев тоже целей в рамках АПЛ нет. Условные еврокубки – цель недостижимая. Но это если говорить о чемпионате. А вот в Лиге Европы…

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Там можно сразиться за трофей, а значит – за выход в Лигу чемпионов. Но для этого нужно правильно расставить приоритеты. То есть, отложить АПЛ на второе место. Сможет ли этим сегодня воспользоваться "вулвз"?

В прямой трансляции матч можно будет просмотреть только на платформе Setanta Sports App.

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Английская Премьер-лига, 33 тур

20 апреля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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